Головкин узнал свое место в обновленном рейтинге P4P от ESPN

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Интересно, что первая пятерка не претерпела изменения, как и позиция казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 KO), сохранившего за собой десятую строчку.

Топ-10 P4P от ESPN выглядит следующим образом (в скобках предыдущая позиция боксера):

1 (1). Теренс Кроуфорд;

2 (2). Сауль Альварес;

3 (3). Наоя Иноуэ;

4 (4). Эррол Спенс;

5 (5). Теофимо Лопес;

6 (8). Тайсон Фьюри;

7 (6). Василий Ломаченко;

8 (7). Александр Усик;

9 (9). Хуан Франсиско Эстрада;

10 (10). Геннадий Головкин и (-) Джервонта Дэвис.

Головкин в последнем бою одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.