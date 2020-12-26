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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин узнал свое место в обновленном рейтинге P4P от ESPN

ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает Аllboxing.ru.

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Интересно, что первая пятерка не претерпела изменения, как и позиция казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 KO), сохранившего за собой десятую строчку.

Топ-10 P4P от ESPN выглядит следующим образом (в скобках предыдущая позиция боксера):

1 (1). Теренс Кроуфорд;
2 (2). Сауль Альварес;
3 (3). Наоя Иноуэ;
4 (4). Эррол Спенс;
5 (5). Теофимо Лопес;
6 (8). Тайсон Фьюри;
7 (6). Василий Ломаченко;
8 (7). Александр Усик;
9 (9). Хуан Франсиско Эстрада;
10 (10). Геннадий Головкин и (-) Джервонта Дэвис.

Головкин в последнем бою одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.

Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.

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