Головкин узнал свое место в обновленном рейтинге P4P от ESPN
ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает Аllboxing.ru.
ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), сообщает Аllboxing.ru.
Интересно, что первая пятерка не претерпела изменения, как и позиция казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 KO), сохранившего за собой десятую строчку.
Топ-10 P4P от ESPN выглядит следующим образом (в скобках предыдущая позиция боксера):
1 (1). Теренс Кроуфорд;
2 (2). Сауль Альварес;
3 (3). Наоя Иноуэ;
4 (4). Эррол Спенс;
5 (5). Теофимо Лопес;
6 (8). Тайсон Фьюри;
7 (6). Василий Ломаченко;
8 (7). Александр Усик;
9 (9). Хуан Франсиско Эстрада;
10 (10). Геннадий Головкин и (-) Джервонта Дэвис.
Головкин в последнем бою одержал досрочную победу над обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−1, 5 КО). Поляк четыре раза побывал в нокдауне, прежде чем после седьмого раунда его угол отказался от продолжения поединка.
Как итог, Головкин в 21-й раз успешно защитил титулы и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.