Названы дата следующего боя Сауля Альвареса и соперник

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Он вернется на ринг 27 февраля в Гвадалахаре и проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма из Турции.

«Йылдырым — следующий соперник “Канело” в соответствии с предписанием WBC. Он очень хороший боец, который желает сразиться с лучшим. А если Авни в состоянии это сделать, то и мы хотим того же. Почему нет?» — сообщил тренер и менеджер мексиканца Эдди Рейносо.

Для Йылдырыма это будет первый бой за два года — он не выходит в ринг с февраля 2019-го, когда проиграл Энтони Дирреллу. А Альварес в последний раз боксировал на родине в ноябре 2011 года и отстоял титул чемпиона мира WBC в первом среднем весе против Кермита Синтрона.

Напомним, 20 декабря мексиканец стал полноправным чемпионом в четырех дивизионах, завоевав титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе, когда по очкам победил британца Каллума Смита.