Струсил? Альварес отказался драться с Головкиным в среднем весе и согласен на трилогию только на своих условиях

По словам менеджера и тренера мексиканского боксера Эдди Рейносо, тот готов провести третий бой с GGG, но только в своем дивизионе (168 фунтов). При этом Альварес считает, что он должен диктовать условия.

«Сауль Альварес будет драться в весе 168 фунтов. Мы не делаем никаких уступок ни Головкину, ни кому-либо еще, чтобы сбросить вес до 160 фунтов. Кто угодно может пойти к нам в суперсредний вес, мы их там будем ждать. В последнее время Головкин дерется с бойцами низшего звена. “Канело” дерется с лучшими. Теперь мы на стороне А. Посмотрим, что выйдет из переговоров. Ждем предложений. У нас еще ничего не решено. Мы готовы к бою с Головкиным в весе 168 фунтов», — сказал Рейносо.