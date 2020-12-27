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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Струсил? Альварес отказался драться с Головкиным в среднем весе и согласен на трилогию только на своих условиях

Чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) Сауль «Канело» Альварес не станет спускаться ради боя с Геннадием Головкиным в средний вес (160 фунтов), где казахстанец владеет титулами IBF и IBO, сообщает BoxingScene.

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Источник: boxingscene.com

По словам менеджера и тренера мексиканского боксера Эдди Рейносо, тот готов провести третий бой с GGG, но только в своем дивизионе (168 фунтов). При этом Альварес считает, что он должен диктовать условия.

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«Сауль Альварес будет драться в весе 168 фунтов. Мы не делаем никаких уступок ни Головкину, ни кому-либо еще, чтобы сбросить вес до 160 фунтов. Кто угодно может пойти к нам в суперсредний вес, мы их там будем ждать. В последнее время Головкин дерется с бойцами низшего звена. “Канело” дерется с лучшими. Теперь мы на стороне А. Посмотрим, что выйдет из переговоров. Ждем предложений. У нас еще ничего не решено. Мы готовы к бою с Головкиным в весе 168 фунтов», — сказал Рейносо.

Третий бой Головкин — Альварес считается одним из самых ожидаемых в 2021 году. При этом ранее стало известно, что мексиканец уже запланировал два поединка до мая и выбрал на них соперников. Очевидно, что до лета трилогия не состоится.

Напомним, два предыдущих боя боксеров завершились скандалами из-за спорных решений судей. Первый в 2017 году окончился ничьей, а в 2018-м победа была отдана Альваресу.

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