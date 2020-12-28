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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделать его еще более доминирующим и эффективным». Тренер Головкина оценил бой с Шереметой

GGG успешно провел рекордную защиту титулов.

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Джонатан Бэнкс, тренер казахстанского боксера в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), прокомментировал прошедший поединок подопечного против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы (21−1, 5 КО). Комментарий приводит vRINGe.com со ссылкой на Boxingscene.com.

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Вечер бокса прошел 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). Головкин победил Шеремету досрочно, угол Камила отказался от боя после седьмого раунда. Как итог, GGG успешно провел рекордную, 21-ю защиту своих титулов по версиям IBF и IBO.

«За это выступление я бы поставил ему 4 с плюсом. Он делает все больше и больше вещей, над которыми мы работаем. Мне нравится. Он проделал реально хорошую работу, — говорит Бэнкс. — Однако мы пытаемся улучшить все, что нуждается в улучшении. Мое личное мнение — он проделал прекрасную работу. Справился со всем, с чем должен был. Все шло по его сценарию от начала и до конца».

«Мне понравились его движение, его ритм, — продолжает Джонатан. — Мне пришлось по душе, когда он начинал попадать джебом. Хочу, чтобы он использовал его чаще. Совсем чуть-чуть. Особых улучшений там не требуется. Просто кое-что немного подрихтовать. Хотя он уже крутой боец. Цель — сделать его еще более доминирующим и эффективным».

Ожидается, что следующим соперником Головкина станет мексиканец Хайме Мунгия. Также в 2021 году не исключается трилогия с Саулем «Канело» Альваресом. Как известно, в первом бою осенью 2017 года соперники не выявили сильнейшего, а через год судейским решением успех праздновал «Канело».

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