«Канело» согласовал с DAZN дату третьего боя с Головкиным

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27 февраля в Мексике «Канело» проведет защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2, 12 КО) из Турции.

Если Альварес обойдется без травм, то затем он сможет выступить в мае, традиционно приурочив бой к празднованию «Синко де Майо».

По информации обозревателя BoxingNews24 Дэна Эмброуза, на май «Канело» согласовал со стриминговым сервисом DAZN три варианта — третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), объединительный поединок с чемпионом WBО британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО) или унификация с чемпионом IBF американцем Калебом Плантом (20−0, 12 КО).

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.

В середине декабря боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а «Канело» решением судей выиграл у британца Каллума Смита и стал обладателем двух титулов.