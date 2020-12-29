«Канело» согласовал с DAZN дату третьего боя с Головкиным
Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) определился с возвращением на ринг.
Чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) определился с возвращением на ринг.
27 февраля в Мексике «Канело» проведет защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Авни Йылдырыма (21−2, 12 КО) из Турции.
Если Альварес обойдется без травм, то затем он сможет выступить в мае, традиционно приурочив бой к празднованию «Синко де Майо».
По информации обозревателя BoxingNews24 Дэна Эмброуза, на май «Канело» согласовал со стриминговым сервисом DAZN три варианта — третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), объединительный поединок с чемпионом WBО британцем Билли Джо Сондерсом (30−0, 14 КО) или унификация с чемпионом IBF американцем Калебом Плантом (20−0, 12 КО).
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.
В середине декабря боксеры вернулись в ринг. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а «Канело» решением судей выиграл у британца Каллума Смита и стал обладателем двух титулов.