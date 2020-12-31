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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Есть дата. Головкин начал переговоры о поединке против экс-чемпиона мира с 29 нокаутами

На организацию встречи есть хорошие шансы.

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Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) начал переговоры о поединке с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 KO).

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Об этом ESPN сообщил промоутер экс-чемпиона мира Фернандо Бельтран, отметивший, что событие намечается на май 2021 года.

«У нас все хорошо насчет этого. Думаю, что мы имеем хорошие шансы и потенциал провести этот бой. На данный момент мы ведем переговоры», — сказал Бельтран.

Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).

Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Добавим, что Хайме владел титулом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

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