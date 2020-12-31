Есть дата. Головкин начал переговоры о поединке против экс-чемпиона мира с 29 нокаутами
На организацию встречи есть хорошие шансы.
На организацию встречи есть хорошие шансы.
Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) начал переговоры о поединке с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 KO).
Об этом ESPN сообщил промоутер
«У нас все хорошо насчет этого. Думаю, что мы имеем хорошие шансы и потенциал провести этот бой. На данный момент мы ведем переговоры», — сказал Бельтран.
Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO).
Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.
Добавим, что Хайме владел титулом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.