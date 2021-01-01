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16:34 (мск), источник: Sport.Zakon.kz

Головкин близок к проведению лучшего боя в боксе

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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Источник: AP 2020

В первой половине 2021 года казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) может провести бой с мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Его организацией занимается президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, он ведет переговоры с командой Головкина. Этот поединок может состояться в мае, на традиционный мексиканский праздник «Синко де майо». По словам Де ла Хойи, это будет «лучший бой в боксе».

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Хайме Мунгия ранее владел поясом WBO в первом среднем весе, теперь он выступает в дивизионе казахстанца.

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