Топ-5 главных поражений казахстанских боксеров в 2020 году

5 место
21 августа этого года еще один непобежденный казахстанский боксер средневес Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге в Гвадалахаре (Мексика). Его соперником был местный спортсмен Хуан Карлос Райгоса (16−15−3, 6 КО), имевший в копилке на тот момент 15 поражений.
Опытный 34-летний казахстанец выходил на ринг биться за второстепенный титул чемпиона WBC International в среднем весе. Победа в этом титульном бою для Елеусинова-старшего была хорошим шансом, чтобы подняться в рейтинге на закате своей карьеры. Но этот бой продлился всю отведенную дистанцию и завершился победой мексиканца судейским решением. Наш соотечественник впервые в своей карьере почувствовал горький вкус поражения.
4 место
10 октября 2020 года Виктор Коточигов (12−1, 4 КО) выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где бился против опытного британца Макса Хьюза (22−5−2, 4 КО). На кону в этом бою стоял титул чемпиона в легком весе по версии WBC International, который принадлежал казахстанцу.
На ринг наш соотечественник вышел с сухим рекордом 12−0, а англичанин уже имел в своей копилке ряд поражений. Поединок был рассчитан на десять раундов, и на второй половине боя инициатива перешла в руки Хьюза. При этом в третьем раунде Коточигов побывал в нокдауне. Он по мере своих сил шел вперед и проводил свои атаки. На его фоне британец действовал активнее и успешно попадал ощутимыми ударами. Бой продлился всю дистанцию и по итогам все трое судей отдали победу британскому боксеру — 96−93, 97−92, 95−94. Виктор проиграл свой первый бой в профессиональной карьере и лишился пояса WBC.
3 место
26 июля в Минске, Беларусь, состоялся титульный бой с участием казахстанского боксера Нурсултана Жанабаев. Этот боксер с рекордом (8−0, 5 КО) в Казахстане считался одним из перспективных и на тот момент владел чемпионскими поясами WBA Intercontinental, WBO Oriental, IBF AustralAsia полусреднем весе. В этот день ему противостоял французский проспект Сэнди Мессауд (13−6, 1 КО).
Нурсултана казахстанские болельщики знали как опытного боксера с хорошим нокаутирующим ударом в арсенале. Но в итоге Жанабаев сенсационно проиграл раздельным решением судей. В седьмом раунде бой был остановлен из-за серьезного рассечения у казахстанца. Во втором раунде Нурсултан побывал в нокдауне, а боксер из Франции завоевал три чемпионских титула, а также выиграл 14-й бой в карьере.
2 место
17 декабря 2020 года в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) в развлекательном комплексе Wild Card Boxing состоялся бой двух непобежденных боксеров первого среднего веса. В титульном 10-раундовом бою казахстанский боксер Мадияр Ашкеев с рекордом (14−0, 7 КО) выходил против небитого американца Чарльза Конуэлла (13−0, 10 КО). Этот бой был объединительным, оба боксера поставили на кон свои пояса: Ашкеев — титул чемпиона WBC (USNBC), Конуэлл — титул чемпиона USBA.
Абсолютно равный бой был в стартовых раундах — Конуэлл чаще наносил удары и чаще попадал, а Ашкеев брал свое подвижностью. Во втором раунде казахстанец часто сближался с Конуэллом, который вынужден был работать по корпусу Ашкеева, чтобы его замедлить. А вот начиная с третьего раунда, преимущество американского боксера стало заметно — большую часть третьего раунда Конуэлл осыпал Ашкеева ударами.
Казахстанец, почувствовав, что соперник начинает его опережать в действиях, вновь пошел на сближение в середине боя. Но Конуэлл выглядел увереннее — в шестых и седьмых раундах он уже полностью переигрывал казахстанца, попадая больше точными ударами. Когда казахстанский боксер вернулся в угол после девятого раунда, по совету рефери поединок был остановлен. Для Ашкеева это было первое поражение в профессиональной карьере и потеря титула чемпиона WBC (USNBC), а Конуэлл одержал свою 14-ю победу.
1 место
18 декабря в Seminole Hard Rock (Холливуд, штат Флорида, США) два непобежденных проспекта второго среднего веса 25-летний Али Ахмедов (16−1, 12 KO) из Казахстана и 31-летний Карлос Гонгора (19−0, 14 KO) из Эквадора разыграли вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.
Ахмедов сразу занял центр ринга, работал первым номером. Гонгора в ответ выбрасывал меньше, но чуть эффективнее. Во втором раунде Ахмедов прибавил в активности, потряс Гонгору и вынудил перейти в режим выживания.
Казахстанец выглядел лучше за счет ударной мощи и активности. Во второй половине боя эквадорец принялся действовать чуть активнее, удачно контратаковал, нанес неприятное рассечение Ахмедову возле правого глаза, в седьмом раунде потряс апперкотом.
Ахмедов нашел в себе силы и вновь начал плотно наступать в чемпионских раундах, но пропустил мощнейший апперкот в 12-м раунде. Тяжелый нокдаун. Казахстанец поднялся на ноги, но через несколько секунд вновь упал после еще одного апперкота. На двоих соперники выбросили за 12 раундов боя полторы тысячи ударов. Ахмедов потерпел первое поражение на профессиональном ринге.