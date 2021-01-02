Топ-5 главных поражений казахстанских боксеров в 2020 году

5 место

21 августа этого года еще один непобежденный казахстанский боксер средневес Даурен Елеусинов (8−0−1, 7 КО) провел свой десятый бой на профи-ринге в Гвадалахаре (Мексика). Его соперником был местный спортсмен Хуан Карлос Райгоса (16−15−3, 6 КО), имевший в копилке на тот момент 15 поражений.

Опытный 34-летний казахстанец выходил на ринг биться за второстепенный титул чемпиона WBC International в среднем весе. Победа в этом титульном бою для Елеусинова-старшего была хорошим шансом, чтобы подняться в рейтинге на закате своей карьеры. Но этот бой продлился всю отведенную дистанцию и завершился победой мексиканца судейским решением. Наш соотечественник впервые в своей карьере почувствовал горький вкус поражения.

4 место

10 октября 2020 года Виктор Коточигов (12−1, 4 КО) выступил на вечере бокса в Дубае (ОАЭ), где бился против опытного британца Макса Хьюза (22−5−2, 4 КО). На кону в этом бою стоял титул чемпиона в легком весе по версии WBC International, который принадлежал казахстанцу.

На ринг наш соотечественник вышел с сухим рекордом 12−0, а англичанин уже имел в своей копилке ряд поражений. Поединок был рассчитан на десять раундов, и на второй половине боя инициатива перешла в руки Хьюза. При этом в третьем раунде Коточигов побывал в нокдауне. Он по мере своих сил шел вперед и проводил свои атаки. На его фоне британец действовал активнее и успешно попадал ощутимыми ударами. Бой продлился всю дистанцию и по итогам все трое судей отдали победу британскому боксеру — 96−93, 97−92, 95−94. Виктор проиграл свой первый бой в профессиональной карьере и лишился пояса WBC.

3 место

26 июля в Минске, Беларусь, состоялся титульный бой с участием казахстанского боксера Нурсултана Жанабаев. Этот боксер с рекордом (8−0, 5 КО) в Казахстане считался одним из перспективных и на тот момент владел чемпионскими поясами WBA Intercontinental, WBO Oriental, IBF AustralAsia полусреднем весе. В этот день ему противостоял французский проспект Сэнди Мессауд (13−6, 1 КО).

Нурсултана казахстанские болельщики знали как опытного боксера с хорошим нокаутирующим ударом в арсенале. Но в итоге Жанабаев сенсационно проиграл раздельным решением судей. В седьмом раунде бой был остановлен из-за серьезного рассечения у казахстанца. Во втором раунде Нурсултан побывал в нокдауне, а боксер из Франции завоевал три чемпионских титула, а также выиграл 14-й бой в карьере.

2 место

17 декабря 2020 года в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) в развлекательном комплексе Wild Card Boxing состоялся бой двух непобежденных боксеров первого среднего веса. В титульном 10-раундовом бою казахстанский боксер Мадияр Ашкеев с рекордом (14−0, 7 КО) выходил против небитого американца Чарльза Конуэлла (13−0, 10 КО). Этот бой был объединительным, оба боксера поставили на кон свои пояса: Ашкеев — титул чемпиона WBC (USNBC), Конуэлл — титул чемпиона USBA.

Абсолютно равный бой был в стартовых раундах — Конуэлл чаще наносил удары и чаще попадал, а Ашкеев брал свое подвижностью. Во втором раунде казахстанец часто сближался с Конуэллом, который вынужден был работать по корпусу Ашкеева, чтобы его замедлить. А вот начиная с третьего раунда, преимущество американского боксера стало заметно — большую часть третьего раунда Конуэлл осыпал Ашкеева ударами.

Казахстанец, почувствовав, что соперник начинает его опережать в действиях, вновь пошел на сближение в середине боя. Но Конуэлл выглядел увереннее — в шестых и седьмых раундах он уже полностью переигрывал казахстанца, попадая больше точными ударами. Когда казахстанский боксер вернулся в угол после девятого раунда, по совету рефери поединок был остановлен. Для Ашкеева это было первое поражение в профессиональной карьере и потеря титула чемпиона WBC (USNBC), а Конуэлл одержал свою 14-ю победу.

1 место

18 декабря в Seminole Hard Rock (Холливуд, штат Флорида, США) два непобежденных проспекта второго среднего веса 25-летний Али Ахмедов (16−1, 12 KO) из Казахстана и 31-летний Карлос Гонгора (19−0, 14 KO) из Эквадора разыграли вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Ахмедов сразу занял центр ринга, работал первым номером. Гонгора в ответ выбрасывал меньше, но чуть эффективнее. Во втором раунде Ахмедов прибавил в активности, потряс Гонгору и вынудил перейти в режим выживания.

Казахстанец выглядел лучше за счет ударной мощи и активности. Во второй половине боя эквадорец принялся действовать чуть активнее, удачно контратаковал, нанес неприятное рассечение Ахмедову возле правого глаза, в седьмом раунде потряс апперкотом.