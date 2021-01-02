«До Олимпиады полгода». Кенжебаев озвучил планы сборной Казахстана по боксу

«В данный момент боксеры проводят заслуженный отдых. И тренировочные сборы начнутся чуть позже, а именно уже через несколько дней. Мы планируем сразу несколько УТС, поэтому будет возможность разделить спортсменов (по санитарным правилам), привлечь к тренировкам всю глубину состава.
Не могу сказать ничего определенного о расписании международных соревнований. Мы планируем участие в них, однако возможны изменения и корректировки. Также мы продолжим опыт участия в вечерах профессионального бокса. В общем, сейчас главная цель — усилить подготовку к Олимпиаде в Токио. Осталось ведь всего полгода, — сказал Кенжебаев.
Напомним, казахстанская сборная завоевала девять лицензий на Игры в Токио — восемь в мужской сетке и одну в женской. Лицензии у мужчин взяли: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57), Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Абильхан Аманкул (до 75), Бекзад Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91). Единственную квоту среди женщин принесла 19-летняя Надежда Рябец (до 75).