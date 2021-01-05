Сопромоутер Головкина рассказал, при каких условиях и кому проиграет «Канело»

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Если только Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) не решит подняться куда-то совсем высоко по весам и выйти там против реально бьющего топ-бойца, вряд ли он проиграет в обозримом будущем. Так считает промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Напомним, карьеру профи «Канело» начинал в суперлегком весе, а десять лет назад едва не упал в раунде боя с Хосе Мигелем Котто от хука слева. Сейчас за плечами у мексиканца звание чемпиона мира в четырех весовых категориях, в том числе титул в полутяжелом весе.

«Для этого придется сделать что-то а-ля Ломаченко. Ну, когда его побили только при переходе в другой дивизион: начал в 57,2 килограмма, перешел в 59 и лишь в 61,2 проиграл, — сказал Хирн в беседе с iFL TV. — “Канело” начал, кажется, с полусреднего. А теперь он во втором среднем. И дерется против крутых соперников. Видел, разговоры были о Биволе и Бетербиеве… Что ж, Альваресу нужно совсем выйти из своего веса и зоны комфорта, чтобы его кто-то победил».

Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) — чемпион WBC/IBF в полутяжах, Дмитрий Бивол (17−0, 11 КО) — чемпион WBA в той же категории.

По словам Хирна, соперник Сауля должен «бить его достаточно мощно, чтобы не подпускать к себе».