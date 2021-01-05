Сопромоутер Головкина рассказал, при каких условиях и кому проиграет «Канело»
Мексиканец покорил четыре дивизиона.
Мексиканец покорил четыре дивизиона.
Если только Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) не решит подняться
Напомним, карьеру профи «Канело» начинал в суперлегком весе, а десять лет назад едва не упал в раунде боя с Хосе Мигелем Котто от хука слева. Сейчас за плечами у мексиканца звание чемпиона мира в четырех весовых категориях, в том числе титул в полутяжелом весе.
«Для этого придется сделать
Артур Бетербиев (15−0, 15 КО) — чемпион WBC/IBF в полутяжах, Дмитрий Бивол (17−0, 11 КО) — чемпион WBA в той же категории.
По словам Хирна, соперник Сауля должен «бить его достаточно мощно, чтобы не подпускать к себе».
«Каллум Смит бьет тяжело, но даже он не смог “укусить” Сауля. А когда против тебя боксирует такой мастер, как он, с такой держалкой, то все очень сложно…» — сказал промоутер.