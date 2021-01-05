«Я уже дважды побил его». Альварес пригрозил Головкину нокаутом и выдвинул условие для третьего боя

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Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) высказался по поводу третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Его слова приводит RingTV.

«Мне не нужно никому ничего доказывать, я уже выполнил свою работу, дважды побив его. Сейчас я хочу остаться в 168 фунтах, и если GGG захочет подняться, посмотрим, что из этого выйдет, — сказал “Канело”. — Я сейчас в 168 фунтах, и мне не нужно никому делать одолжение. Моя цель — объединить пояса в этом дивизионе».

«Мне сейчас хорошо, я чувствую себя сильным. Я чувствую, что нахожусь на пике, и я продолжаю упорно трудиться. Если мы встретимся в третий раз с GGG, я чувствую себя так хорошо, что, скорее всего, смогу нокаутировать его и нанести серьезный урон», — добавил Альварес.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» (в сентябре 2017-го) закончился спорной ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой мексиканца.