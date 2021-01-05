Объявлена дата боя Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами
Соперник GGG выиграл все 36 боев.
Соперник GGG выиграл все 36 боев.
Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что работает над организацией боя между его клиентом — бывшим чемпионом в первом среднем дивизионе мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 KO) и обладателем титулов IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO). Его слова приводит Boxingscene.com.
Ранее промоутер сообщил, что стороны ведут переговоры. Сам поединок намечен на «Синко де Майо» — мексиканский праздник, который отмечается 5 мая.
«Бой Головкин — Мунгия — это то, над чем мы работаем. Это тот поединок, который всем интересен. “Синко де Майо”. Представьте, что такой чемпионский бой станет хедлайнером этих выходных? Это будет взрыв», — сказал Де Ла Хойя.
Свой последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO). Головкин в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.