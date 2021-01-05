Объявлена дата боя Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами

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Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что работает над организацией боя между его клиентом — бывшим чемпионом в первом среднем дивизионе мексиканцем Хайме Мунгией (36−0, 29 KO) и обладателем титулов IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Ранее промоутер сообщил, что стороны ведут переговоры. Сам поединок намечен на «Синко де Майо» — мексиканский праздник, который отмечается 5 мая.

«Бой Головкин — Мунгия — это то, над чем мы работаем. Это тот поединок, который всем интересен. “Синко де Майо”. Представьте, что такой чемпионский бой станет хедлайнером этих выходных? Это будет взрыв», — сказал Де Ла Хойя.