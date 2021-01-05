«Катастрофы не произошло». Стангрит оценил возможность полноценного возвращения Ахмедова после тяжелого нокаута

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит озвучил шансы казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (16−1, 12 КО) на качественное возвращение на ринг после тяжелого нокаута. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также назвал причины его поражения в титульном поединке.

Напомним, Ахмедов в бою за титул IBO во втором среднем весе встретился с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19−0, 14 КО). В 12-м раунде Ахмедов упал, но смог продолжить встречу. Однако вскоре казахстанец вновь оказался в нокдауне, после которого уже не смог встать и завершить матч.

«Причина исхода — опыт. Его пока что мало, особенно против упертых соперников, коим оказался Гонгора. На мой взгляд, не хватило сил и, когда накатила усталость, начала падать концентрация, а это в свою очередь привело к тем пропущенным ударам.

Но я считаю, что катастрофы не произошло. Если Али сделает выводы, исправит ошибки, а результат оставит в прошлом и не будет зацикливаться на нем, то для него это будет новое начало. Но как на самом деле все сложится, мы сможем оценить даже не в следующем бою, а в бою, где он встретится с соперником типа Гонгоры, ну или вновь с Гонгорой", — сказал Стангрит.

Беря во внимание ход поединка, на момент остановки боя Ахмедов вел по всем трем судейским запискам — ему оставалось только довести бой до финального гонга.