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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Боксеры из Казахстана жесткие». В Нидерландах высказались о бое Садриддина Ахмедова в Мексике

Также эксперт высказался об авторитете его соперника на родине.

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Бой Стивена Даньо (17−3−3, 6 КО) с казахстанским боксером Садриддином Ахмедовым (11−0, 10 КО) — это большое событие для голландского бокса. Такое мнение в интервью с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель портала nu.nl Пим Хогевен. Также он высказался о значении личности Даньо на родине и его мотивации на бой.

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«На данный момент большой звездой бокса нашей страны является Геворг Хачикян, который дрался в чемпионских боях с Джеймсом ДиГейлом и Хильберто Рамиресом. Это легендарный боец. Вторым по популярности боксером страны является Даньо. Он ниже в рейтингах и не дрался в супербоях, но в него верят. Интерес всех любителей бокса Нидерландов будет прикован к Мексике. Садриддин Ахмедов выглядит страшным нокаутером. В Канаде он один из самых зрелищных боксеров. Я думаю, Даньо предстоит очень тяжелая битва. Однако значение боя переоценить сложно. Он сам говорил, что мечтает принести славу и величие голландскому боксу. Я думаю, победа над Ахмедовым может положить начало восхождению. Хотя боксеры из Казахстана сильные и жестокие. Уровень конкуренции у ваших боксеров позволяет выбираться наверх лишь самому сильному. У Даньо немного шансов, но все же они есть», — отметил Хогевен.

Напомним, поединок запланирован на 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке. На кону боя, рассчитанного на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.

Ранее Даньо встречался с другим казахстанцем Александром Журавским. В 2017 году он раздельным решением судей завоевал титулы WBO Oriental и WBO European в первом среднем весе.

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