«Боксеры из Казахстана жесткие». В Нидерландах высказались о бое Садриддина Ахмедова в Мексике

«На данный момент большой звездой бокса нашей страны является Геворг Хачикян, который дрался в чемпионских боях с Джеймсом ДиГейлом и Хильберто Рамиресом. Это легендарный боец. Вторым по популярности боксером страны является Даньо. Он ниже в рейтингах и не дрался в супербоях, но в него верят. Интерес всех любителей бокса Нидерландов будет прикован к Мексике. Садриддин Ахмедов выглядит страшным нокаутером. В Канаде он один из самых зрелищных боксеров. Я думаю, Даньо предстоит очень тяжелая битва. Однако значение боя переоценить сложно. Он сам говорил, что мечтает принести славу и величие голландскому боксу. Я думаю, победа над Ахмедовым может положить начало восхождению. Хотя боксеры из Казахстана сильные и жестокие. Уровень конкуренции у ваших боксеров позволяет выбираться наверх лишь самому сильному. У Даньо немного шансов, но все же они есть», — отметил Хогевен.