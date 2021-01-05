«Боксеры из Казахстана жесткие». В Нидерландах высказались о бое Садриддина Ахмедова в Мексике
Также эксперт высказался об авторитете его соперника на родине.
Также эксперт высказался об авторитете его соперника на родине.
Бой Стивена Даньо (17−3−3, 6 КО) с казахстанским боксером Садриддином Ахмедовым (11−0, 10 КО) — это большое событие для голландского бокса. Такое мнение в интервью с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель портала nu.nl Пим Хогевен. Также он высказался о значении личности Даньо на родине и его мотивации на бой.
«На данный момент большой звездой бокса нашей страны является Геворг Хачикян, который дрался в чемпионских боях с Джеймсом ДиГейлом и Хильберто Рамиресом. Это легендарный боец. Вторым по популярности боксером страны является Даньо. Он ниже в рейтингах и не дрался в супербоях, но в него верят. Интерес всех любителей бокса Нидерландов будет прикован к Мексике. Садриддин Ахмедов выглядит страшным нокаутером. В Канаде он один из самых зрелищных боксеров. Я думаю, Даньо предстоит очень тяжелая битва. Однако значение боя переоценить сложно. Он сам говорил, что мечтает принести славу и величие голландскому боксу. Я думаю, победа над Ахмедовым может положить начало восхождению. Хотя боксеры из Казахстана сильные и жестокие. Уровень конкуренции у ваших боксеров позволяет выбираться наверх лишь самому сильному. У Даньо немного шансов, но все же они есть», — отметил Хогевен.
Напомним, поединок запланирован на 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке. На кону боя, рассчитанного на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.
Ранее Даньо встречался с другим казахстанцем Александром Журавским. В 2017 году он раздельным решением судей завоевал титулы WBO Oriental и WBO European в первом среднем весе.