Алимханулы способен пошуметь в среднем весе? Стангрит назвал ключевой момент для такого сценария

«Жанибека я прекрасно помню по ОИ-2016. Еще тогда мне показалось, что его стиль больше подходит профессиональному боксу. Наверное, в целом так и есть. Пошуметь в среднем весе он точно сможет, но есть один момент — надеюсь, он не зациклится на ударе, а продолжит грамотно развивать свои навыки с учетом любительской базы», — резюмировал Стангрит.