Алимханулы способен пошуметь в среднем весе? Стангрит назвал ключевой момент для такого сценария
Боксер желает биться с чемпионами.
Боксер желает биться с чемпионами.
Казахстанский
«Жанибека я прекрасно помню по ОИ-2016. Еще тогда мне показалось, что его стиль больше подходит профессиональному боксу. Наверное, в целом так и есть. Пошуметь в среднем весе он точно сможет, но есть один момент — надеюсь, он не зациклится на ударе, а продолжит грамотно развивать свои навыки с учетом любительской базы», — резюмировал Стангрит.
Казахстанец владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Ранее Алимханулы бросил вызов американцу Джермаллу Чарло. Также он неоднократно говорил о готовности биться с другими чемпионами в 2021 году.
Последний его «выпад» был сторону японца Риоты Мураты, который владеет поясом WBA.
На Олимпиаде в Рио Жанибек в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов раздельным решением судей уступил Камрану Шахсуварлы из Азербайджана.