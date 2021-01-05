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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы способен пошуметь в среднем весе? Стангрит назвал ключевой момент для такого сценария

Боксер желает биться с чемпионами.

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Казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы способен пошуметь в среднем весе. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также назвал ключевой момент для этого.

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«Жанибека я прекрасно помню по ОИ-2016. Еще тогда мне показалось, что его стиль больше подходит профессиональному боксу. Наверное, в целом так и есть. Пошуметь в среднем весе он точно сможет, но есть один момент — надеюсь, он не зациклится на ударе, а продолжит грамотно развивать свои навыки с учетом любительской базы», — резюмировал Стангрит.

Казахстанец владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Ранее Алимханулы бросил вызов американцу Джермаллу Чарло. Также он неоднократно говорил о готовности биться с другими чемпионами в 2021 году.

Последний его «выпад» был сторону японца Риоты Мураты, который владеет поясом WBA.

На Олимпиаде в Рио Жанибек в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов раздельным решением судей уступил Камрану Шахсуварлы из Азербайджана.

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