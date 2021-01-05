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20:59 (мск), источник: Vesti.kz

Два казахстанских боксера номинированы на звание лучших по версии WBC

Голосование открыто.

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Всемирный боксерский совет (WBC) начал голосование по определению лучших боксеров по итогам 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В число номинантов вошли два казахстанских профи-боксера — это 22-летний Бек Нурмаганбет (3−0, 2 КО) и 20-летний Евгений Павлов (3−0, 2 КО). Они поспорят за звание «Проспект года». Также на победу в этой номинации претендуют Себастьян Фундора, Дэвид Пикассо, Элвис Родригес и Габриэль Флорес-младший.

Напомним, что оба казахстанца свои последние бои провели на вечере бокса в Нур-Султане 17 декабря. Нурмаганбет победил техническим нокаутом ганца Эммануэля Дансо (35−6, 26 КО), а Павлов оказался сильнее филиппинца Алие Лауреля (18−4−1, 11) единогласным решением судей.

Также WBC определяет лучших в следующих номинациях: нокаут года, бой года, драматический бой года, представление года, возвращение года, открытие года, боксер года, тренер года, событие года.

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