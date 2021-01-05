Два казахстанских боксера номинированы на звание лучших по версии WBC
Голосование открыто.
Голосование открыто.
Всемирный боксерский совет (WBC) начал голосование по определению лучших боксеров по итогам 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В число номинантов вошли два казахстанских
Напомним, что оба казахстанца свои последние бои провели на вечере бокса в
Также WBC определяет лучших в следующих номинациях: нокаут года, бой года, драматический бой года, представление года, возвращение года, открытие года, боксер года, тренер года, событие года.