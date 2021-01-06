Бетербиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил, что выздоровел после коронавируса и начал тренировки.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил, что выздоровел после коронавируса и начал тренировки.
«Возвращаюсь к тренировкам», — написал спортсмен в сторис своего инстаграма.
29 декабря стало известно, что Бетербиев заразился коронавирусом. Его бой против немца Адама Дайнеса, который должен был состояться 30 января в Москве, перенесли.
Напомним, поединок между Бетербиевым и Дайнесом несколько раз переносился: запланированный на 23 октября бой не состоялся
На счету 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.