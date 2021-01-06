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22:25 (мск), источник: Sport24

Бетербиев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев сообщил, что выздоровел после коронавируса и начал тренировки.

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Источник: Sport24

«Возвращаюсь к тренировкам», — написал спортсмен в сторис своего инстаграма.

29 декабря стало известно, что Бетербиев заразился коронавирусом. Его бой против немца Адама Дайнеса, который должен был состояться 30 января в Москве, перенесли.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Дайнесом несколько раз переносился: запланированный на 23 октября бой не состоялся из-за травмы россиянина. Затем боксеры могли встретиться 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами. Позже была утверждена новая дата проведения поединка — 30 января на «ВТБ Арене» в Москве.

На счету 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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