Бейбут возвращается. Шуменов получил соперника на бой за титул чемпиона мира

Свой следующий бой Шуменов проведет 29 января в США в рамках вечера бокса промоутера Дона Кинга. Событие состоится на арене Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида).

По информации BoxRec.com, соперником 37-летнего Шуменова станет восьмой номер рейтинга WBA в первом тяжелом весе 35-летний американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО). На кону поединка, рассчитанного на 12 раундов, будет стоять титул WBA Regular, принадлежащий Шуменову. По времени Казахстана вечер бокса пройдет утром 30 января.

Добавим, в декабре прошлого года WBA назначила Шуменову защиту титула против официального претендента из Бельгии Рияда Мерхи (29−1, 24 KO). У сторон было время на переговоры до 31 декабря. Скорее всего, команды боксеров не договорились.