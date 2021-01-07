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11:42 (мск), источник: Vesti.kz

Бейбут возвращается. Шуменов получил соперника на бой за титул чемпиона мира

Стала известна дата возвращения на ринг «обычного» чемпиона мира по версии WVA в первом тяжелом весе казахстанца Бейбута Шуменова (18−2, 12 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Свой следующий бой Шуменов проведет 29 января в США в рамках вечера бокса промоутера Дона Кинга. Событие состоится на арене Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида).

По информации BoxRec.com, соперником 37-летнего Шуменова станет восьмой номер рейтинга WBA в первом тяжелом весе 35-летний американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО). На кону поединка, рассчитанного на 12 раундов, будет стоять титул WBA Regular, принадлежащий Шуменову. По времени Казахстана вечер бокса пройдет утром 30 января.

Добавим, в декабре прошлого года WBA назначила Шуменову защиту титула против официального претендента из Бельгии Рияда Мерхи (29−1, 24 KO). У сторон было время на переговоры до 31 декабря. Скорее всего, команды боксеров не договорились.

Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Астане нокаутировал турка Хизни Алтункаю (32−3, 19 КО).

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