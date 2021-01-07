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22:26 (мск), источник: Sport24

Нокаут Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии BoxingScene

Портал BoxingScene назвал лучший нокаут по его версии в 2020 году.

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Источник: AP 2020

Победу в номинации одержал российский боксер Александр Поветкин. 22 августа в Брентвуде Поветкин победил британца Диллиана Уайта техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный пояс WBC Diamond.

Предполагается, что реванш между соперниками может пройти в марте 2021 года.

На звание автора лучшего нокаута 2020 года также претендовали удары в боях Райан Гарсия — Франсиско Фонсека (14 февраля), Джо Джордж — Маркос Эскудеро (1 августа), Хосе Сепеда — Иван Баранчик (3 октября), Джервонта Дэвис — Лео Санта Крус (31 октября) и Энтони Джошуа — Кубрат Пулев (12 декабря).

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