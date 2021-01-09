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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин отреагировал на смерть легенды бейсбола

Томми Ласорда ушел из жизни в возрасте 93 лет.

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Источник: AP 2020

Чемпион IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) простился с Томми Ласордой, который ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщают Vesti.kz.

Легендарный бейсболист 20 лет возглавлял клуб MLB «Лос-Анджелес Доджерс», с которым дважды выигрывал Мировую серию. Был включен в Зал славы бейсбола. В 2000 году под руководством Ласорды сборная США на Олимпиаде в Сиднее выиграла свое первое и пока единственное «золото» в этом виде спорта.

Головкин же познакомился с Ласордой в 2017 году, когда провел торжественное вбрасывание на матче «Доджерс».

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«Покойся с миром, Томми Ласорда. Легенда “Доджерс”», — написал GGG в твиттере.

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