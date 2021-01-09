Головкин отреагировал на смерть легенды бейсбола

Чемпион IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) простился с Томми Ласордой, который ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщают Vesti.kz.

Легендарный бейсболист 20 лет возглавлял клуб MLB «Лос-Анджелес Доджерс», с которым дважды выигрывал Мировую серию. Был включен в Зал славы бейсбола. В 2000 году под руководством Ласорды сборная США на Олимпиаде в Сиднее выиграла свое первое и пока единственное «золото» в этом виде спорта.