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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боксер организовал благотворительный забег в 25-градусный мороз

Российский боксер Руслан Проводников организовал благотворительный забег для помощи ребенку со спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом объявил в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен планирует в субботу пробежать сто километров в Ханты-Мансийском автономном округе, маршрут будет пролегать между населенными пунктами Березово и Игрим. 9 января в том районе ожидается 25-градусный мороз.

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Своим забегом Проводников хочет обратить внимание на двухлетнего ребенка, для исцеления которого нужен один укол препарата стоимостью в 180 миллионов рублей. На сбор денег осталось два месяца.

Проводников — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Он провел 30 боев, в которых одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он стал чемпионом мира по версии WBO 19 октября 2013 года, выиграв бой у американца Майка Альварадо. 14 июня 2014 года он потерял титул, проиграв американцу Крису Алджиери.

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Спинально-мышечная атрофия — это отсутствие гена, который отвечает за работу двигательных нейронов. Из-за нее мышцы тела постепенно атрофируются, тогда как мозг больного остается нетронутым.

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