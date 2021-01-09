Российский боксер организовал благотворительный забег в 25-градусный мороз
Российский боксер Руслан Проводников организовал благотворительный забег для помощи ребенку со
Российский боксер Руслан Проводников организовал благотворительный забег для помощи ребенку со
Спортсмен планирует в субботу пробежать сто километров в
Своим забегом Проводников хочет обратить внимание на двухлетнего ребенка, для исцеления которого нужен один укол препарата стоимостью в 180 миллионов рублей. На сбор денег осталось два месяца.
Проводников — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Он провел 30 боев, в которых одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он стал чемпионом мира по версии WBO 19 октября 2013 года, выиграв бой у американца Майка Альварадо. 14 июня 2014 года он потерял титул, проиграв американцу Крису Алджиери.