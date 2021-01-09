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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не Ковалев». Альвареса предостерегли от боя с российским нокаутером

Мексиканец снова поглядывает на полутяжелый вес.

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Источник: AP 2020

Известный канадский катмен Расс Анбер, работающий с чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (15−0, 15 КО), высказался по поводу вероятного боя с Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО), передает fightnews.info. Он считает, что мексиканец пойдет на большой риск, если вызовет на бой российского нокаутера.

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«Мне не нравится, когда парни пытаются поставить других бойцов в невыгодное положение. Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Если “Канело” хочет этого поединка, то я уверен, что Артур с удовольствием пойдет ему навстречу. Я бы хотел снова оказаться по ту сторону баррикад с “Канело”. Всегда круто быть частью этого. Это был бы мой второй поединок против “Канело”. Мне не нравится, когда парни вызывают других бойцов, тем более что Бетербиев выступает в другой весовой категории. “Канело” — не прирожденный полутяжеловес. Если он решит драться в полутяжелом весе, то мы сможем поговорить. Его бой в полутяжелом дивизионе с Ковалевым? Бетербиев — не Ковалев», — сказал Анбер.

Напомним, что Ковалев встречался с Альваресом в ноябре прошлого года и проиграл нокаутом. Россиянин потерял титул WBO, от которого мексиканец отказался через полтора месяца. Тот бой состоялся в полутяжелом весе. Бетербиев же уже заявлял о готовности к бою с мексиканцем.

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