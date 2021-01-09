«Это не Ковалев». Альвареса предостерегли от боя с российским нокаутером

«Мне не нравится, когда парни пытаются поставить других бойцов в невыгодное положение. Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Если “Канело” хочет этого поединка, то я уверен, что Артур с удовольствием пойдет ему навстречу. Я бы хотел снова оказаться по ту сторону баррикад с “Канело”. Всегда круто быть частью этого. Это был бы мой второй поединок против “Канело”. Мне не нравится, когда парни вызывают других бойцов, тем более что Бетербиев выступает в другой весовой категории. “Канело” — не прирожденный полутяжеловес. Если он решит драться в полутяжелом весе, то мы сможем поговорить. Его бой в полутяжелом дивизионе с Ковалевым? Бетербиев — не Ковалев», — сказал Анбер.