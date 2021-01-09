Испугался? Де Ла Хойя открестился от боя с Головкиным

Теперь же в интервью ESNews Де Ла Хойя дал понять, что его неправильно поняли: «Нет, я никогда не говорил, что хочу драться с Головкиным. Я сказал, что он — великий боец. А еще я сказал, что готов с ним драться, но только лишь по той причине, что я готов драться с кем угодно. Но я его реально уважаю. Очень сильно. Считаю, что он великий чемпион. Но если я реально вернусь в бокс, то проведу бой с одним из лидеров первого среднего веса. Да, это будет настоящий бой, а не выставочный».