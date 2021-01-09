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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Испугался? Де Ла Хойя открестился от боя с Головкиным

Ранее промоутер говорил, что легко побьет GGG.

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16
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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прояснил свои слова относительно готовности провести бой с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Ранее 47-летний функционер намекнул на возобновление карьеры, а также упомянул GGG в качестве потенциального соперника.

Со своей стороны Головкин ответил на выпад промоутера.

Теперь же в интервью ESNews Де Ла Хойя дал понять, что его неправильно поняли: «Нет, я никогда не говорил, что хочу драться с Головкиным. Я сказал, что он — великий боец. А еще я сказал, что готов с ним драться, но только лишь по той причине, что я готов драться с кем угодно. Но я его реально уважаю. Очень сильно. Считаю, что он великий чемпион. Но если я реально вернусь в бокс, то проведу бой с одним из лидеров первого среднего веса. Да, это будет настоящий бой, а не выставочный».

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