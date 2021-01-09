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16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности переговоров по бою Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами

Соперник GGG провел без поражений 36 боев.

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Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) добился прогресса в переговорах с экс-чемпионом в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией (36−0, 29 KO). Об этом в интервью EsNews рассказал промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions.

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«Головкин против Мунгии? Переговоры с людьми Геннадия идут, мы уже хорошенько продвинулись. Так что я серьезно настроен объявить об этом поединке уже совсем скоро. Думаю, этот бой многих заинтригует. Да, Мунгия много пропускает, это не секрет. Но он хорошо держит удар и сам круто бьет в ответ. Как мне последний бой Головкина? Думаю, он не был похож сам на себя. Но, возможно, это связано с уровнем оппонента. Но мощь явно у него осталась. Поэтому бой Головкин — Мунгия получится интересным».

Добавим, что поединок между Головкиным и Мунгией намечен на «Синко де Майо» — мексиканский праздник, который справляется 5 мая.

Свой последний бой мексиканец провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO). Казахстанец же в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

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