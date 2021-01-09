Известный катмен назвал победителя в трилогии «Канело» — Головкин и предсказал четвертый бой

«Я хочу увидеть трилогию, но в то же время есть много других боев для “Канело”. За два поединка мы увидели 24 раунда между этими двумя боксерами. Третий бой был бы сложным, поскольку если победит GGG, это будет означать, что нам придется увидеть четвертый поединок. Если трилогия и состоится, то ее нужно заслужить, а не просто устроить. У Головкина было 24 раунда, чтобы сделать это, но, возможно, у него не получилось. Я думаю, что “Канело” может подраться с Джермаллом Чарло, Билли Джо Сондерсом, Деметриусом Андраде — есть целый ряд бойцов, с которыми можно организовать бой вместо Головкина. Да, GGG хорошо выглядел в последнем бою, но я не знаю, как его соперник (Камил Шеремета) стал обязательным претендентом. Головкин был хорош, но против оппонента лишь с пятью нокаутами GGG должен был выглядеть отлично, а вот “Канело” замечательно смотрелся против Каллума Смита — второго, если не первого номера во втором среднем весе», — сказал Анбер.