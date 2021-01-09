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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Известный катмен назвал победителя в трилогии «Канело» — Головкин и предсказал четвертый бой

Также он нашел им других соперников.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Известный канадский катмен, работавший в углу Василия Ломаченко, Александра Усика и других известных боксеров, Расс Абнер поделился мнением о противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (54−1−2, 36 КО). Его слова приводит Boxingtalk.

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В частности, специалист не видит смысла просто так устраивать их третий бой. По словам Абнера, трилогию нужно заслужить.

«Я хочу увидеть трилогию, но в то же время есть много других боев для “Канело”. За два поединка мы увидели 24 раунда между этими двумя боксерами. Третий бой был бы сложным, поскольку если победит GGG, это будет означать, что нам придется увидеть четвертый поединок. Если трилогия и состоится, то ее нужно заслужить, а не просто устроить. У Головкина было 24 раунда, чтобы сделать это, но, возможно, у него не получилось. Я думаю, что “Канело” может подраться с Джермаллом Чарло, Билли Джо Сондерсом, Деметриусом Андраде — есть целый ряд бойцов, с которыми можно организовать бой вместо Головкина. Да, GGG хорошо выглядел в последнем бою, но я не знаю, как его соперник (Камил Шеремета) стал обязательным претендентом. Головкин был хорош, но против оппонента лишь с пятью нокаутами GGG должен был выглядеть отлично, а вот “Канело” замечательно смотрелся против Каллума Смита — второго, если не первого номера во втором среднем весе», — сказал Анбер.

Напомним, первый бой Головкин — «Канело» состоялся в сентябре 2017 года и закончился спорной ничьей. Годом позже в реванше минимальную победу одержал мексиканец.

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