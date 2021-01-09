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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина высказался о бое Фьюри — Джошуа

А также назвал фаворита.

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Источник: AP 2020

Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) Джонатан Бэнкс поделился мыслями о возможном поединке британских чемпионов мира Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24−1, 22 КО). Его слова приводит vRINGe.com.

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«Мощный бой, особенно в Британии, — сказал Бэнкс в беседе с The Sun. — При этом, полагаю, у Фьюри должно быть преимущество, ведь из них один он еще не проигрывал. Хотя все зависит от того, как Джошуа захочет провести бой. Он не сможет драться с Фьюри точно так, как дрался с Энди Руисом в реванше. И он точно не сможет действовать против Фьюри так, как против Пулева в своем последнем поединке. Ему придется боксировать иначе. Если бы Джошуа смог драться с позиции силы, это, на мой взгляд, было бы лучшим способом противостоять Фьюри».

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко под руководством Бэнкса проиграл по очкам Фьюри, а в 2017-м с Джонатаном же в углу уступил и Джошуа — нокаутом в 11-м раунде.

«С одной стороны, я знал, что у нас были проблемы в ринге и до Фьюри, как знал и то, что у нас будут проблемы в бою с ним, — говорит тренер. — С другой стороны, в поединке против Джошуа я знал, что Влад может победить, но я просто хотел, чтобы он попытался его нокаутировать, когда я дам команду. Однако, когда время настало, он не смог его достать, и это печально, конечно. Что ж, иногда в боксе случается, что тебе не все удается держать под контролем».

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