Тренер Головкина высказался о бое Фьюри — Джошуа
А также назвал фаворита.
А также назвал фаворита.
Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) Джонатан Бэнкс поделился мыслями о возможном поединке британских чемпионов мира Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24−1, 22 КО). Его слова приводит vRINGe.com.
«Мощный бой, особенно в Британии, — сказал Бэнкс в беседе с The Sun. — При этом, полагаю, у Фьюри должно быть преимущество, ведь из них один он еще не проигрывал. Хотя все зависит от того, как Джошуа захочет провести бой. Он не сможет драться с Фьюри точно так, как дрался с Энди Руисом в реванше. И он точно не сможет действовать против Фьюри так, как против Пулева в своем последнем поединке. Ему придется боксировать иначе. Если бы Джошуа смог драться с позиции силы, это, на мой взгляд, было бы лучшим способом противостоять Фьюри».
Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко под руководством Бэнкса проиграл по очкам Фьюри, а в 2017-м с Джонатаном же в углу уступил и Джошуа — нокаутом в 11-м раунде.
«С одной стороны, я знал, что у нас были проблемы в ринге и до Фьюри, как знал и то, что у нас будут проблемы в бою с ним, — говорит тренер. — С другой стороны, в поединке против Джошуа я знал, что Влад может победить, но я просто хотел, чтобы он попытался его нокаутировать, когда я дам команду. Однако, когда время настало, он не смог его достать, и это печально, конечно. Что ж, иногда в боксе случается, что тебе не все удается держать под контролем».