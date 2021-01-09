Тренер Головкина высказался о бое Фьюри — Джошуа

Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) Джонатан Бэнкс поделился мыслями о возможном поединке британских чемпионов мира Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24−1, 22 КО). Его слова приводит vRINGe.com.

«Мощный бой, особенно в Британии, — сказал Бэнкс в беседе с The Sun. — При этом, полагаю, у Фьюри должно быть преимущество, ведь из них один он еще не проигрывал. Хотя все зависит от того, как Джошуа захочет провести бой. Он не сможет драться с Фьюри точно так, как дрался с Энди Руисом в реванше. И он точно не сможет действовать против Фьюри так, как против Пулева в своем последнем поединке. Ему придется боксировать иначе. Если бы Джошуа смог драться с позиции силы, это, на мой взгляд, было бы лучшим способом противостоять Фьюри».

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко под руководством Бэнкса проиграл по очкам Фьюри, а в 2017-м с Джонатаном же в углу уступил и Джошуа — нокаутом в 11-м раунде.