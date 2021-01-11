Холифилд про бой с Тайсоном: Он принесет 200 млн долларов

«Мы уже начали переговоры с Тайсоном. Мои промоутеры очень плотно общаются с его командой, сейчас ждем решения. Я готов к этой схватке, знаю, что она обязательно состоится. Проблем с физической формой нет, чувствую себя отлично.

Я уверен: если Майк согласится на нашу встречу, то этот бой принесет 200 миллионов долларов. Фанаты увидят эпическую битву, серьезно вам говорю. Я буду счастлив, если Тайсон будет боксировать со мной, — сказал Холифилд.