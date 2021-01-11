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12:48 (мск), источник: Sports.Ru

Холифилд про бой с Тайсоном: Он принесет 200 млн долларов

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд прокомментировал возможность проведения поединка с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.

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«Мы уже начали переговоры с Тайсоном. Мои промоутеры очень плотно общаются с его командой, сейчас ждем решения. Я готов к этой схватке, знаю, что она обязательно состоится. Проблем с физической формой нет, чувствую себя отлично.

Я уверен: если Майк согласится на нашу встречу, то этот бой принесет 200 миллионов долларов. Фанаты увидят эпическую битву, серьезно вам говорю. Я буду счастлив, если Тайсон будет боксировать со мной, — сказал Холифилд.

Напомним, что Холифилд в 1996 выиграл у Тайсона техническим нокаутом, а в 1997-м Майк откусил Эвандеру ухо и был дисквалифицирован.

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