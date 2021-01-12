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07:20 (мск), источник: Zakon.kz

Известный казахстанский боксер оказался в центре коррупционного скандала

Он получил строгий выговор.

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Источник: Zakon.kz

Казахстанский боксер мира Жанат Жакиянов оказался замешан в коррупционном деле, передает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

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Чемпион мира по версиям WBA супер и IBO (2017), бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015−2017), чемпион Европы по версии EBU (2014−2015) Жанат Жакиянов оказался в центре коррупционного скандала в СКО.

Сообщается, что он возглавляет североказахстанскую спортивную школу олимпийского резерва по боксу. Антикоррупционщики задержали главного бухгалтера школы по подозрению в хищении 24 млн тенге.

С июня 2017 года по февраль 2020 года главный бухгалтер, используя свои служебные полномочия и умышленно искажая фактические данные, необоснованно перечислила себе 23 миллиона 81 тысячу тенге бюджетных средств, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы, — рассказал руководитель Департамента по противодействию коррупции по СКО Ернар Баянгазин.

Во время разбирательств выяснилось, что директор школы Жанат Жакиянов отдал этому бухгалтеру свою цифровую подпись, что является строгим нарушением. За это известный боксер получил строгий выговор.

Жанат Жакиянов родился 4 ноября 1983 года в селе Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области. В деревне вместе со своим братом-близнецом Азаматом много занимался физическим трудом и спортом.

В 1998 году семья переехала в Петропавловск. После занятий борьбой Жанат с 11 класса начал вместе с братом тренироваться в боксерской секции заслуженного тренера Казахстана Владимира Чернышкова. В 2007 году окончил Северо-Казахстанский университет и устроился тренером-преподавателем в местную школу бокса. В армии служил в спортроте в Алматы, затем вернулся домой.

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