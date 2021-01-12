Экс-чемпион мира по боксу из Казахстана оказался замешан в коррупционном скандале

Бывший чемпион мира в легчайшем весе Жанат Жакиянов, ныне возглавляющий спортивную школу в Петропавловске, оказался в центре коррупционного скандала, сообщает Sputnik Казахстан.

Жакиянов с 2018 года возглавляет спортивную школу олимпийского резерва по боксу. Расследование проводилось по факту хищения бюджетных средств.

Приговором городского суда главный бухгалтер школы признана виновной в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса) и приговорена к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Областным судом приговор оставлен без изменений.

«С июня 2017 года по февраль 2020 года главный бухгалтер, используя свои служебные полномочия и умышленно искажая фактические данные, необоснованно перечислила себе 23 миллиона 81 тысячу тенге бюджетных средств, что подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы», — проинформировал руководитель Департамента по противодействию коррупции по области Ернар Баянгазин.

В ходе следствия установлено, что основанием для незаконного перечисления денег на карточные счета бухгалтера послужили электронные счета к оплате, утвержденные электронными цифровыми подписями руководителей школы бокса.

«При этом достоверно установлено, что Абдрахманов и Жакиянов находились в неведении относительно совершаемых хищений бюджетных средств, а их ЭЦП находились в пользовании у главного бухгалтера. Вместе с тем, согласно антикоррупционному законодательству, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля руководством управления физической культуры и спорта объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора руководителю школы олимпийского резерва по боксу Жанату Жакиянову», — пояснили в Антикоррупционной службе.