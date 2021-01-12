Названо условие организации титульного боя в боксе для Макгрегора

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Сулейман заявил, что 32-летнему ирландцу надо будет встретиться в ринге с боксером из рейтинга. «После этого он уже будет иметь шанс получить бой за титул», — допустил глава WBC.

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Сулейман подчеркнул, что в данной практике нет ничего удивительного.

По его словам, есть немало примеров того, как дебютанты в профессиональном боксе уже в скором времени получают возможность стать чемпионами.

В 2017-м Макгрегор впервые провел поединок по правилам бокса.

Тогда ирландец уступил известному американцу Флойду Мэйуэзеру.