Поветкин рассказал о состоянии при коронавирусе

Поветкин заявил, что более недели у него держалась температура выше 38 градусов, после чего он попал в больницу, где ему начали ставить капельницы. Спортсмен добавил, что после перенесенной болезни у него было поражено 10 процентов легких. «Сейчас все нормально, уже бегаю потихоньку. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил», — подытожил боксер.