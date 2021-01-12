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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Поветкин рассказал о состоянии при коронавирусе

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своем состоянии при коронавирусе. Его слова приводит News.ru.

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Поветкин заявил, что более недели у него держалась температура выше 38 градусов, после чего он попал в больницу, где ему начали ставить капельницы. Спортсмен добавил, что после перенесенной болезни у него было поражено 10 процентов легких. «Сейчас все нормально, уже бегаю потихоньку. Вирус случился очень не вовремя, не знаю, как я его подцепил», — подытожил боксер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за болезни реванш россиянина с британцем Диллианом Уайтом был несколько раз перенесен. Поветкин нокаутировал британца 22 августа.

40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Тогда Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

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