Казахстанские боксерши вышли в полуфинал Кубка наций

Казахстанские боксерши Дина Жоламан и Арайлым Марат стартовали с побед на международном Кубке наций в Сербии, сообщает olympic.kz.

Обе спортсменки вышли в полуфинал. Жоламан в категории до 54 килограммов победила представительницу Словакии. А Марат в весе до 48 килограммов была сильнее местной боксерши.