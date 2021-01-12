Казахстанские боксерши вышли в полуфинал Кубка наций
Турнир проходит в Сербии.
Турнир проходит в Сербии.
Казахстанские боксерши Дина Жоламан и Арайлым Марат стартовали с побед на международном Кубке наций в Сербии, сообщает olympic.kz.
Обе спортсменки вышли в полуфинал. Жоламан в категории до 54 килограммов победила представительницу Словакии. А Марат в весе до 48 килограммов была сильнее местной боксерши.
Сегодня, 12 января, на ринг выйдут сразу три представительницы сборной Казахстана — Владислава Кухта (57 килограммов), Жансая Балтабекова (64 килограмма) и Марина Вольнова (75 килограммов). Они будут также биться за выход в полуфинал.