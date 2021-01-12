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12 января, источник: Vesti.kz

Казахстанские боксерши вышли в полуфинал Кубка наций

Турнир проходит в Сербии.

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Казахстанские боксерши Дина Жоламан и Арайлым Марат стартовали с побед на международном Кубке наций в Сербии, сообщает olympic.kz.

Обе спортсменки вышли в полуфинал. Жоламан в категории до 54 килограммов победила представительницу Словакии. А Марат в весе до 48 килограммов была сильнее местной боксерши.

Сегодня, 12 января, на ринг выйдут сразу три представительницы сборной Казахстана — Владислава Кухта (57 килограммов), Жансая Балтабекова (64 килограмма) и Марина Вольнова (75 килограммов). Они будут также биться за выход в полуфинал.

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