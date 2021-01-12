Поветкин начал подготовку ко второму поединку с Уайтом

Поветкин и его команда вылетели во вторник в Геленджик, где пройдет первый этап подготовки к поединку. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом.

«Сейчас боксер полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою. Новая дата матча-реванша будет объявлена в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.