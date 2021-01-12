Поветкин начал подготовку ко второму поединку с Уайтом
ТАСС, 12 января. Российский боксер Александр Поветкин начал тренировочный сбор перед
ТАСС, 12 января. Российский боксер Александр Поветкин начал тренировочный сбор перед
Поветкин и его команда вылетели во вторник в Геленджик, где пройдет первый этап подготовки к поединку. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен
«Сейчас боксер полностью восстановился и готов приступить к полноценной подготовке к бою. Новая дата
Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.