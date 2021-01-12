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12 января, источник: Vesti.kz

Обойдет чемпионку мира? В бокс после замужества и рождения ребенка возвращается победительница ЧА-2017

Она является женой известного казахстанского боксера.

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Чемпионка Азии по боксу Мадина Нуршаева возобновила спортивную карьеру и приглашена на сборы национальной сборной Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz. В ближайшее время спортсменка должна определиться с весовой категорией, в которой продолжит свое выступление. В 2017 году Нуршаева выиграла золотую медаль континентального турнира в категории до 64 килограммов, а перед олимпийским циклом Игр-2020 прервала карьеру. Спортсменка вышла замуж, а в прошлом году в их семье с чемпионом Азии Беком Нурмаганбетом случилось пополнение — родился сын.

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В 2021 году спортсменка получила приглашение от Национального олимпийского комитета присоединиться к сборной Казахстана, которая будет бороться за квоты на Олимпиаду. Нуршаева приступила к тренировкам, но ее весовая категория не является олимпийской: она может подняться в дивизион тяжелее с лимитом до 69 килограммов или выбрать более легкий вес (до 60 килограммов). Помимо ЧА-2017, Нуршаева выиграла несколько розыгрышей чемпионата Казахстана, а в незавершившемся олимпийском отборе может составить конкуренцию за место первого номера. На континентальную квалификацию в предполагаемых категориях ездили действующая чемпионка Казахстана Римма Волосенко (до 60 килограммов) и победительница ЧМ-2016 Валентина Хальзова (до 69 килограммов), но обе остались без квот.

Добавим, что единственной участницей Олимпиады-2020 в женском боксе от Казахстана является Надежда Рябец (до 75 килограммов), а четыре другие места вакантны. Лицензии можно будет добрать через мировую квалификацию, а девять кандидаток в первый состав отправились на Кубок наций в Сербию.

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