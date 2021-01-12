«Могу стать национальным проектом». Елеусинов сделал громкое заявление о планах на чемпионство
Он настроен амбициозно.
Он настроен амбициозно.
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО), выступающий в профи в полусреднем дивизионе, рассказал о своих амбициозных планах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На своей странице в Instagram он заявил, что намерен завоевать титул чемпиона мира.
«Я могу стать новым чемпионом мира и национальным проектом. Иншааллах», — написал Елеусинов.
Напомним, в своем последнем бою казахстанец победил техническим нокаутом