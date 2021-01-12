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12 января, источник: Vesti.kz

«Могу стать национальным проектом». Елеусинов сделал громкое заявление о планах на чемпионство

Он настроен амбициозно.

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Источник: AP 2020

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО), выступающий в профи в полусреднем дивизионе, рассказал о своих амбициозных планах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На своей странице в Instagram он заявил, что намерен завоевать титул чемпиона мира.

«Я могу стать новым чемпионом мира и национальным проектом. Иншааллах», — написал Елеусинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в своем последнем бою казахстанец победил техническим нокаутом экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23−3, 12 КО) и завоевал вакантный пояс IBF Intercontinental.

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