Пару боев за два месяца. Стали известны подробности возвращения казахстанского боксера с девятью нокаутами
Супертяжеловес не выступал полтора года.
Супертяжеловес не выступал полтора года.
Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО) может провести два поединка за два месяца после полуторагодичного простоя. Менеджер супертяжеловеса Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о планах
30-летний
— У нас есть две даты — в феврале и в марте. Скорее всего, он будет драться и там, и там. Первый бой мы возьмем для того, чтобы Иван «разогрелся», ведь он давно не дрался. 19 января Иван прилетит в США, и у него начнется тренировочный лагерь.
— А места проведения событий определены?
— Первое шоу должно пройти в Майами. А тот бой, который должен состояться в марте, над местом проведения еще думают. Скорее всего, это будет Техас или Аризона.
Добавим, что ранее стало известно об интересе к Дычко со стороны ведущих промоутеров. Возможно, что соглашение будет подписано перед февральским поединком.
Что касается выступлений, то в июле 2019 года казахстанец нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО), а затем рассказал о желании встретиться с топовой оппозицией в супертяжелом дивизионе.