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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

Пару боев за два месяца. Стали известны подробности возвращения казахстанского боксера с девятью нокаутами

Супертяжеловес не выступал полтора года.

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Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО) может провести два поединка за два месяца после полуторагодичного простоя. Менеджер супертяжеловеса Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о планах экс-лидера сборной Казахстана.

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30-летний боксер-профессионал не боксировал с июля 2019 года, а сейчас отправится в США, где приступит к тренировкам.

— У нас есть две даты — в феврале и в марте. Скорее всего, он будет драться и там, и там. Первый бой мы возьмем для того, чтобы Иван «разогрелся», ведь он давно не дрался. 19 января Иван прилетит в США, и у него начнется тренировочный лагерь.

— А места проведения событий определены?

— Первое шоу должно пройти в Майами. А тот бой, который должен состояться в марте, над местом проведения еще думают. Скорее всего, это будет Техас или Аризона.

Добавим, что ранее стало известно об интересе к Дычко со стороны ведущих промоутеров. Возможно, что соглашение будет подписано перед февральским поединком.

Что касается выступлений, то в июле 2019 года казахстанец нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО), а затем рассказал о желании встретиться с топовой оппозицией в супертяжелом дивизионе.

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