Головкину задумали устроить бой за звание «короля дивизиона»
В соперниках GGG — чемпион мира.
В соперниках GGG — чемпион мира.
Немецкий промоутер Калле Зауэрланд, который недавно начал сотрудничать с временным чемпионом WBA в среднем весе Крисом
«Поединок с Головкиным находится на вершине нашего списка. Его можно сделать в среднем весе, если вы хотите определить короля дивизиона. Люди говорят о возрасте или о
Добавим, что Юбенк и Головкин могли встретиться в сентябре 2016 года в Лондоне, но британец сорвал переговоры. В итоге соперником казахстанца стал другой британец — Келл Брук (37−2, 25 КО), который поднялся на две весовые категории и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
На данный момент Головкин ведет переговоры с мексиканцем Хайме Мунгия (36−0, 29 KO). Их поединок ожидается в мае.