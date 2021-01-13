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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину задумали устроить бой за звание «короля дивизиона»

В соперниках GGG — чемпион мира.

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Немецкий промоутер Калле Зауэрланд, который недавно начал сотрудничать с временным чемпионом WBA в среднем весе Крисом Юбенком-младшим (29−2, 22 KO), намерен устроить для своего подопечного поединок против обладателя титулов IBF и IBO этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

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«Поединок с Головкиным находится на вершине нашего списка. Его можно сделать в среднем весе, если вы хотите определить короля дивизиона. Люди говорят о возрасте или о чем-то еще. Головкин однозначно не выглядел старым в декабре. Давайте говорить прямо: он является лидером среднего веса на протяжении последних десяти лет. Так что это скальп, который хотят все. GGG — легенда. Я думаю, что этот поединок может состояться в Великобритании или США. Это масштабный бой, но есть и другие. Еще один отличный поединок для организации в Великобритании — бой с Лиамом Уильямсом. Мы не знаем о ситуации WBA с Риотой Муратой. Будет ли призыв к унификации? На данный момент Крис — временный чемпион. Мурата — еще один отличный боец. Это громкий бой для Японии или Великобритании», — сказал Зауэрланд.

Добавим, что Юбенк и Головкин могли встретиться в сентябре 2016 года в Лондоне, но британец сорвал переговоры. В итоге соперником казахстанца стал другой британец — Келл Брук (37−2, 25 КО), который поднялся на две весовые категории и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

На данный момент Головкин ведет переговоры с мексиканцем Хайме Мунгия (36−0, 29 KO). Их поединок ожидается в мае.

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