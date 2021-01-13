Головкину задумали устроить бой за звание «короля дивизиона»

«Поединок с Головкиным находится на вершине нашего списка. Его можно сделать в среднем весе, если вы хотите определить короля дивизиона. Люди говорят о возрасте или о чем-то еще. Головкин однозначно не выглядел старым в декабре. Давайте говорить прямо: он является лидером среднего веса на протяжении последних десяти лет. Так что это скальп, который хотят все. GGG — легенда. Я думаю, что этот поединок может состояться в Великобритании или США. Это масштабный бой, но есть и другие. Еще один отличный поединок для организации в Великобритании — бой с Лиамом Уильямсом. Мы не знаем о ситуации WBA с Риотой Муратой. Будет ли призыв к унификации? На данный момент Крис — временный чемпион. Мурата — еще один отличный боец. Это громкий бой для Японии или Великобритании», — сказал Зауэрланд.