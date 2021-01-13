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14:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксер Тим Цзю может провести следующий поединок с ирландцем Хоганом

ТАСС, 13 января. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим Цзю в следующем поединке может встретиться с ирландцем Деннисом Хоганом. Об этом сообщает портал Sporting News.

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Источник: Reuters

Поединок находится в разработке, о нем будет объявлено в ближайшие несколько недель. Отмечается, что Цзю намеревался провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако эти планы провалились в конце декабря.

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16 декабря Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

35-летний Хоган имеет в активе 28 побед (7 нокаутом), три ничьи и одно поражение.

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