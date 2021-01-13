СМИ: Боксер Тим Цзю может провести следующий поединок с ирландцем Хоганом

Поединок находится в разработке, о нем будет объявлено в ближайшие несколько недель. Отмечается, что Цзю намеревался провести бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако эти планы провалились в конце декабря.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27bad7fba53dc8361f7f" data-vnd="27bad7fba53dc8361f7f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27bad7fba53dc8361f7f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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16 декабря Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).