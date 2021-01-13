Титульный бой против «Избранного». Реальное испытание или Ахмедов задавит Даньо в Мексике?

Буквально полмесяца осталось до возвращения на ринг одного из самых ярких казахстанских проспектов Садриддина Ахмедова. Он будет биться сразу за четыре пояса (WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO в первом среднем весе), а противостоять ему будет Стивен Даньо из Нидерландов. Многие называют «Избранного» настоящим испытанием для Садриддина. Так ли это — в материале Vesti.kz.

В этой статье мы обсудим сразу несколько фактов от экспертов в пользу того, что Ахмедов будет проходить тест. Даньо, в свою очередь, выступит в роли экзаменатора. Именно так считает чуть ли не половина опрошенных специалистов-колумнистов.

Безусловно, оппозиция интересная. Однако монстром Стивена не назовешь. Да и сами озвученные доводы иногда странные. Например то, что Ахмедов долго не выходил на ринг. Это так, да. Садриддин последний выход на ринг оформил в декабре 2019 года.

Простой получился довольно долгим. И все дело было в пандемии, которая отодвигала новый поединок из месяца в месяц. Также в дело вмешалась реабилитация. Она потребовалась после перенесенной травмы. Благо, Ахмедов в строю, объявил о полной готовности. Так что можно планировать его соревновательный календарь.

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Так вот, об экспертном мнении. Да, казахстанец пропустил длительный период. Но соперник не дрался еще больше. И почему-то этот момент не упоминается. Даньо отсутствовал на ринге с ноября 2019 года — на месяц больше, чем наш проспект. Так что в этом плане они далеко друг от друга не ушли.

Поэтому странно слышать мнение, что Садриддину будет сложно из-за простоя. Голландец тоже не отметился высокой активностью. И здесь важную роль сыграют индивидуальные качества и способности, а также качественно проведенный тренировочный лагерь.

Далее хочется обсудить экспертное мнение на тему того, что «Солдат» будет биться не в своей стране и якобы он демонстрировал слабое выступление «на выездах». Речь про его бой в Алматы. Тогда, в марте 2019-го, он не смог нокаутировать Джона Рубу из Индонезии.

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Поединок продлился всю дистанцию. И Садриддина жестко критиковали, ставя в сравнение его нокауты. Вот эту встречу и вспомнил эксперт. Здесь стоит подчеркнуть, что Ахмедов тогда доминировал, бился с травмой и победил.

Сам выезд по факту не случился: боксер дрался на родине, а вот поединки в Канаде — выездные. Так что поездка в Мексику не станет проблемой и причиной теоретически слабого выступления. Он не такой «зеленый», чтобы болезненно реагировать на подобное.

Даньо более опытный. Это третья позиция в топ-листе фактов в пользу проблем Ахмедова. На самом деле спорный факт. Единственное, что определяет его опыт — это количество поединков. За его спиной 23 боя. И ни одного крутого бойца.

К тому же он потерпел два поражения подряд в титульных поединках. Подобное пройти бесследно не может. Внутренняя неуверенность наверняка есть. Сами встречи ведь были не за полноценные пояса, поэтому качество Даньо лежит на поверхности. И намного больше шансов на то, что Стивен переживет дежавю: вновь титульник, вновь сильный оппонент, вновь поражение.

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Ахмедов — не такой простой. Он давно уже не на старте, а на подходе к вершинам. И Даньо предстает ступенью на его трудном пути. Да, он один из самых крепких соперников Садриддина, но испытанием его сложно назвать. Скорее казахстанец обернется кошмаром для боксера из Нидерландов.

Мы видели Даньо в бою против казахстанца Александра Журавского. Последний закатил настоящую рубку. Да, проиграл в итоге наш боец. Но и Даньо ничем не удивил. Садриддин должен брать силой, мощью. Можно ожидать досрочную победу.

Мало шансов у Стивена…