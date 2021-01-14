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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

ESPN предсказал поражение Головкина нокаутом и завершение карьеры

Соперника называют лидером P4P.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

ESPN сделал прогнозы на некоторые боксерские поединки, ожидающиеся в этом году. В частности, предсказал казахстанцу Геннадию Головкину досрочное поражение в третьем бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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«Альварес нокаутирует GGG: это будет завершение трилогии и снимет все вопросы относительно этих боксеров и их наследия. Этот бой не состоится до конца года, но в итоге он станет боем года, в котором Головкина нокаутируют впервые в карьере. Поединок также станет последним для Головкина в профи, так как 39-летний казахстанец решит, что с него достаточно. Для Альвареса, напротив, этот бой откроет новую главу в его карьере и путь для новых соперников. Бой также покажет, что Альварес — лучший боксер вне зависимости от весовой категории (P4P)», — говорится в тексте.

Напомним, что в первом бою осенью 2017 года в Лас-Вегасе соперники не смогли выявить сильнейшего, через год успех судейским решением праздновал «Канело».

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