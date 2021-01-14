ESPN предсказал поражение Головкина нокаутом и завершение карьеры

«Альварес нокаутирует GGG: это будет завершение трилогии и снимет все вопросы относительно этих боксеров и их наследия. Этот бой не состоится до конца года, но в итоге он станет боем года, в котором Головкина нокаутируют впервые в карьере. Поединок также станет последним для Головкина в профи, так как 39-летний казахстанец решит, что с него достаточно. Для Альвареса, напротив, этот бой откроет новую главу в его карьере и путь для новых соперников. Бой также покажет, что Альварес — лучший боксер вне зависимости от весовой категории (P4P)», — говорится в тексте.