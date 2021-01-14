Стала известна дата следующего боя Каната Ислама

Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0, 21 КО) узнал дату возвращения на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным BoxRec, казахстанец следующий бой проведет 20 февраля. При этом о сопернике пока ничего не сообщается.

Ислам должен был биться еще в октябре, но тогда ему не смогли найти соперника. Также отмечалось, что боксер находится в Америке и тренируется под руководством своего тренера Роджера Ромы.