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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата следующего боя Каната Ислама

Казахстанец не боксировал больше года.

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Казахстанский боксер Канат Ислам (27−0, 21 КО) узнал дату возвращения на ринг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным BoxRec, казахстанец следующий бой проведет 20 февраля. При этом о сопернике пока ничего не сообщается.

Ислам должен был биться еще в октябре, но тогда ему не смогли найти соперника. Также отмечалось, что боксер находится в Америке и тренируется под руководством своего тренера Роджера Ромы.

Канат не боксировал больше года. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил намибийца Уолтера Каутондокву (18−2, 17 КО).

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