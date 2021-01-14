В Канаде объяснили решение промоутеров сделать ставку на «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана

Бой казахстанца Садриддина Ахмедова (11−0, 10 КО), владеющего титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, с представителем Нидерландов Стивеном Даньо (17−3−3, 6 КО) — это прекрасный шанс проявить себя. Так в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет. Эксперт объяснил причину, по которой в промоутерской компании делают ставку на казахстанца.

«В Канаде очень любят бокс. Одним из любимчиков местной публики является Садриддин. Его бои — украшение любого вечера бокса. То, что в промоутерской компании Eye Of Tiger принято решение сделать ставку на него, вполне оправданно. Он молодой и интересный боксер. У него есть свой фирменный и зрелищный стиль. Этот вечер канадская компания проводит с известной Golden Boy. При этом ивент пройдет в Мексике. На мой взгляд, это большое событие. Для Ахмедова — это прекрасный шанс проявить себя за пределами Канады. Я думаю, что он справится с этой задачей», — отметил Беннет.

Напомним, что 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке казахстанец поборется за вакантные титулы чемпиона WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO. Поединок рассчитан на десять раундов.