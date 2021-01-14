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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

В Канаде объяснили решение промоутеров сделать ставку на «молодежного» чемпиона WBC из Казахстана

Он подерется за четыре титула.

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Бой казахстанца Садриддина Ахмедова (11−0, 10 КО), владеющего титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, с представителем Нидерландов Стивеном Даньо (17−3−3, 6 КО) — это прекрасный шанс проявить себя. Так в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил журналист канадского телеканала CHEK-TV Райян Беннет. Эксперт объяснил причину, по которой в промоутерской компании делают ставку на казахстанца.

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«В Канаде очень любят бокс. Одним из любимчиков местной публики является Садриддин. Его бои — украшение любого вечера бокса. То, что в промоутерской компании Eye Of Tiger принято решение сделать ставку на него, вполне оправданно. Он молодой и интересный боксер. У него есть свой фирменный и зрелищный стиль. Этот вечер канадская компания проводит с известной Golden Boy. При этом ивент пройдет в Мексике. На мой взгляд, это большое событие. Для Ахмедова — это прекрасный шанс проявить себя за пределами Канады. Я думаю, что он справится с этой задачей», — отметил Беннет.

Напомним, что 30 января в рамках вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке казахстанец поборется за вакантные титулы чемпиона WBA Continental, NABF, WBC Francophone и NABO. Поединок рассчитан на десять раундов.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг в декабре прошлого года в Монреале (Канада), когда в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (13−6−2, 8 КО). Для казахстанца предстоящий бой будет первым в Мексике. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 поединков, десять из которых провел в Канаде, а еще один — в Казахстане.

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