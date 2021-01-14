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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Шуменов и его соперник не станут сдавать добровольные допинг-тесты перед боем за титул чемпиона мира

Казахстанец возвращается спустя 2,5 года.

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Обладатель пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе WBA Regular Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО) и его соперник американец Рафаэль Мерфи (14−1, 11 КО) не станут сдавать добровольные тесты на допинг, сообщают Vesti.kz.

Ранее боксеры вступили в программу тестирования на запрещенные препараты по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Однако теперь организация сообщила, что проверок не будет. Инициатором стал промоутер Дон Кинг, который является организатором вечера бокса.

«Компания Don King Promotions попросила VADA не включать Рафаэля Мерфи и Бейбута Шуменова в нашу программу на этот раз», — говорится в заявлении в официальном твиттере организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что возвращение Шуменова, который не выходил на ринг с июля 2018 года, запланировано на 29 января. Шоу состоится на арене Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида).

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