Стало известно об отношениях Мэйуэзера с танцовщицей из его стриптиз-клуба

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Пара рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. По словам друга Мэйуэзера, боксер хочет ребенка от Монро.

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Близкие Анны поддерживают ее, однако обеспокоены тем, что американец ранее жил с большим количеством женщин. Кроме того, они боятся, что Монро повторит судьбу бывшей супруги спортсмена Джози Харрис, которая обвиняла Мэйуэзера в домашнем насилии.

6 января Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о несостоявшемся бое своего клиента с Мэйуэзером. Агент отметил, что поединок сорвался из-за нежелания россиянина участвовать в поединке по правилам бокса.

В декабре 2020-го сообщалось, что Мэйуэзер вернется на ринг. В выставочном бое он встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок намечен на февраль 2021-го, место его пока не разглашается.