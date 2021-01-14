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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об отношениях Мэйуэзера с танцовщицей из его стриптиз-клуба

Американский боксер Флойд Мэйуэзер встречается с Анной Монро, ведущей танцовщицей его стриптиз-клуба. Об этом стало известно изданию The Sun.

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Пара рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. По словам друга Мэйуэзера, боксер хочет ребенка от Монро.

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Близкие Анны поддерживают ее, однако обеспокоены тем, что американец ранее жил с большим количеством женщин. Кроме того, они боятся, что Монро повторит судьбу бывшей супруги спортсмена Джози Харрис, которая обвиняла Мэйуэзера в домашнем насилии.

6 января Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о несостоявшемся бое своего клиента с Мэйуэзером. Агент отметил, что поединок сорвался из-за нежелания россиянина участвовать в поединке по правилам бокса.

В декабре 2020-го сообщалось, что Мэйуэзер вернется на ринг. В выставочном бое он встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок намечен на февраль 2021-го, место его пока не разглашается.

Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.

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