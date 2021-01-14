Стало известно об отношениях Мэйуэзера с танцовщицей из его стриптиз-клуба
Американский боксер Флойд Мэйуэзер встречается с Анной Монро, ведущей танцовщицей его
Американский боксер Флойд Мэйуэзер встречается с Анной Монро, ведущей танцовщицей его
Пара рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. По словам друга Мэйуэзера, боксер хочет ребенка от Монро.
Близкие Анны поддерживают ее, однако обеспокоены тем, что американец ранее жил с большим количеством женщин. Кроме того, они боятся, что Монро повторит судьбу бывшей супруги спортсмена Джози Харрис, которая обвиняла Мэйуэзера в домашнем насилии.
6 января Али
В декабре 2020-го сообщалось, что Мэйуэзер вернется на ринг. В выставочном бое он встретится с
Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.