Возвращение Бейбута Шуменова оказалось под угрозой срыва
Казахстанец не боксировал с лета 2018 года.
Казахстанец не боксировал с лета 2018 года.
Поединок обладателя пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе WBA Regular Бейбута Шуменова (18−2, 12 КО) с американцем Рафаэлем Мерфи (14−1, 11 КО) оказался под угрозой срыва, передает корреспондент Vesti.kz.
Источник, близкий к ситуации, сообщил, что бой может не состоятся
Стоит отметить, что боксеры отказались от проверок по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Инициатором этого стал промоутер Дон Кинг, который является организатором вечера бокса.
Сам поединок может стать для Шуменова первым с июля 2018 года, когда казахстанец досрочно победил турка Хизни Алтункаю в
Напомним, в декабре прошлого года WBA назначила Шуменову защиту титула против официального претендента из Бельгии Рияда Мерхи (29−1, 24 KO). У сторон было время на переговоры до 31 декабря. Скорее всего, команды боксеров не договорились.