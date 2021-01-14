Возвращение Бейбута Шуменова оказалось под угрозой срыва

Поединок обладателя пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе WBA Regular Бейбута Шуменова (18−2, 12 КО) с американцем Рафаэлем Мерфи (14−1, 11 КО) оказался под угрозой срыва, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник, близкий к ситуации, сообщил, что бой может не состоятся из-за определенных сложностей, возникших у команды казахстанца. Встреча запланирована 29 января в рамках вечера бокса на арене Seminole Hard Rock Casino в Голливуде (штат Флорида).

Стоит отметить, что боксеры отказались от проверок по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Инициатором этого стал промоутер Дон Кинг, который является организатором вечера бокса.

Сам поединок может стать для Шуменова первым с июля 2018 года, когда казахстанец досрочно победил турка Хизни Алтункаю в Нур-Султане.