Российский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг]. Сергей Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — сказал собеседник агентства.

По данным ESPN, в пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон.

На 30 января в Москве запланирован поединок Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

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