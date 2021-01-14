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21:21 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Допинг-проба бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева оказалась положительной. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: AP 2020

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг]. Сергей Ковалев доказал, что является чистым боксером, много лет тестируясь в VADA. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — сказал собеседник агентства.

По данным ESPN, в пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон.

На 30 января в Москве запланирован поединок Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

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Ковалев проиграл Альваресу

Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) — в 2013—2016, 2017−2018 и 2019 годах. В послужном списке 37-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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