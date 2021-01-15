Еще один удар по карьере Ковалева: его поймали на допинге

Что случилось

Допинг-проба бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA super, IBF, WBO Сергея Ковалева дала положительный результат на наличие синтетического тестостерона. Первым об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль.

30 января 37-летний Ковалев должен был провести бой с 24-летним узбеком Бектемиром Меликузивым (6−0), серебряным призером Олимпиады-2016. Изначально поединок планировалось устроить в Москве — в Лужниках, но на днях он был перенесен в Индио (штат Калифорния, США) из-за сложной ситуации с коронавирусом в российской столице. Теперь этот бой под вопросом. Источник ТАСС сообщил, что поединок уже отменен, но это неофициальная информация.

Ковалев сдал допинг-тест 30 декабря в Лас-Вегасе, а результат был получен 13 декабря. «Неблагоприятный аналитический результат: результаты IRMS (масс-спектрометрия с изотопным соотношением) соответствуют экзогенному происхождению тестостерона и метаболитов», — говорится в письме, которое Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) прислала Ковалеву (цитата по BoxingScene). Российский боксер имеет право запросить вскрытие пробы Б.

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Слова промоутера

«Нам известно о неблагоприятных результатах, полученных от VADA, — сказала BoxingScene генеральный директор компании Main Events Кэти Дува, давний промоутер Ковалева. — Сергей показывал себя чистым бойцом на протяжении многих лет, которые его тестировала VADA. VADA заключила контракт на этот бой по его настоянию, как это было на протяжении уже нескольких лет. Он утверждает, что намеренно не употреблял запрещенные вещества. Мы договорились о том, что его добавки, которые он использовал, и попросим WADA проверить пробу Б».

Сам Ковалев еще никак не прокомментировал проваленный допинг-тест.

Что будет с Ковалевым

Теперь самому титулованному боксеру России последних 10 лет грозит дисквалификация. Вопрос — насколько длительной она может быть. Это первый случай, когда допинг-проба Ковалева оказалась положительной, так что, вероятно, отстранение составит менее двух лет и даже менее года. К примеру, на синтетическом тестостероне ловили Антонио Тарвера и Ламонта Питерсона. Тарвера дисквалифицировали на полгода, Питерсона — на год.