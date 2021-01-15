Еще один удар по карьере Ковалева: его поймали на допинге
Крашер отрицает вину. WADA будет вскрывать пробу Б.
Крашер отрицает вину. WADA будет вскрывать пробу Б.
30 января 37-летний Ковалев должен был провести бой с 24-летним узбеком Бектемиром Меликузивым (6−0), серебряным призером Олимпиады-2016. Изначально поединок планировалось устроить в Москве — в Лужниках, но на днях он был перенесен в Индио (штат Калифорния, США)
Ковалев сдал
«Нам известно о неблагоприятных результатах, полученных от VADA, — сказала BoxingScene генеральный директор компании Main Events Кэти Дува, давний промоутер Ковалева. — Сергей показывал себя чистым бойцом на протяжении многих лет, которые его тестировала VADA. VADA заключила контракт на этот бой по его настоянию, как это было на протяжении уже нескольких лет. Он утверждает, что намеренно не употреблял запрещенные вещества. Мы договорились о том, что его добавки, которые он использовал, и попросим WADA проверить пробу Б».
Сам Ковалев еще никак не прокомментировал проваленный
Теперь самому титулованному боксеру России последних 10 лет грозит дисквалификация. Вопрос — насколько длительной она может быть. Это первый случай, когда
Полгода — обычный простой для боксера высокого уровня, но Ковалеву уже 37, и очередная отмена боя уж точно не пойдет ему на пользу. В последний раз он выходил в ринг в ноябре 2019-го, когда проиграл нокаутом Саулю Альваресу. На апрель 2020-го у Сергея был намечен поединок с Салливаном Баррерой, но он был отменен