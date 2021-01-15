«Я хотел драться с этим человеком годами». Юбенк рассказал о мечте провести бой с Головкиным

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Британский средневес Крис Юбенк-младший, обладатель «обычного» титула чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, признался, что больше всего мечтает о бое с обладателем титулов IBF и IBO в этом дивизионе Геннадием Головкиным. Он выразил уверенность, что сможет победить GGG.

Читайте также ESPN предсказал поражение Головкина нокаутом и завершение карьеры

«Имя номер один, которое я хочу, — это Геннадий Головкин. Я хотел драться с этим человеком годами. Я знаю, что могу победить его. И у него титул чемпиона мира в среднем весе — так что если бы вы спросили меня, с кем я хочу драться, из всех людей в мире это был бы Головкин», — цитирует Юбенка sportbible.com.