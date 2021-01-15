«Я хотел драться с этим человеком годами». Юбенк рассказал о мечте провести бой с Головкиным
Он считает, что сможет победить GGG.
Он считает, что сможет победить GGG.
Британский средневес Крис
«Имя номер один, которое я хочу, — это Геннадий Головкин. Я хотел драться с этим человеком годами. Я знаю, что могу победить его. И у него титул чемпиона мира в среднем весе — так что если бы вы спросили меня, с кем я хочу драться, из всех людей в мире это был бы Головкин», — цитирует Юбенка sportbible.com.
Напомним, что Юбенк был близок к бою с Головкиным еще в 2016 году, но в последний момент британец сорвал переговоры. Тогда его заменил соотечественник Келл Брук, который выстоял против GGG только пять раундов и получил перелом глазницы.