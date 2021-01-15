Узбекский боксер готов провести бой с Ковалевым, невзирая на положительный допинг-тест
Российский боксер попался на применении запрещенных препаратов.
Российский боксер попался на применении запрещенных препаратов.
Узбекский боксер Бектемир Меликузиев отреагировал на новость о проваленном Сергеем Ковалевым
Накануне стало известно, что в организме россиянина выявили следы синтетического тестостерона. Меликузиев готов провести поединок, невзирая на такую новость.
«Не люблю много говорить, но мне все равно, не обращаю внимания на результат теста. Просто приведите его в ринг. Давайте сделаем этот бой, невзирая ни на что», — сказал узбекский боксер.
Ковалев и Меликузиев должны были провести бой 30 января. Изначально поединок планировалось провести в Москве, но затем он был перенесен в США. Теперь же, вероятнее всего, будет и вовсе отменен.