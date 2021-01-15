Узбекский боксер готов провести бой с Ковалевым, невзирая на положительный допинг-тест

Узбекский боксер Бектемир Меликузиев отреагировал на новость о проваленном Сергеем Ковалевым допинг-тесте, передает BoxingScene.

Накануне стало известно, что в организме россиянина выявили следы синтетического тестостерона. Меликузиев готов провести поединок, невзирая на такую новость.

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«Не люблю много говорить, но мне все равно, не обращаю внимания на результат теста. Просто приведите его в ринг. Давайте сделаем этот бой, невзирая ни на что», — сказал узбекский боксер.