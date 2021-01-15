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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский боксер готов провести бой с Ковалевым, невзирая на положительный допинг-тест

Российский боксер попался на применении запрещенных препаратов.

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Источник: AP 2020

Узбекский боксер Бектемир Меликузиев отреагировал на новость о проваленном Сергеем Ковалевым допинг-тесте, передает BoxingScene.

Накануне стало известно, что в организме россиянина выявили следы синтетического тестостерона. Меликузиев готов провести поединок, невзирая на такую новость.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не люблю много говорить, но мне все равно, не обращаю внимания на результат теста. Просто приведите его в ринг. Давайте сделаем этот бой, невзирая ни на что», — сказал узбекский боксер.

Ковалев и Меликузиев должны были провести бой 30 января. Изначально поединок планировалось провести в Москве, но затем он был перенесен в США. Теперь же, вероятнее всего, будет и вовсе отменен.

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