Бывший игрок НБА Одом станет боксером

Одом известен своими достижениями как на паркете, так и за его пределами. Американец дважды выигрывал НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но большую известность ему принес случай, когда после двухдневной вечеринки в Лас-Вегасе он впал в кому от передозировки наркотиками. Врачи описывали его случай как «медицинское чудо», ведь бывший баскетболист пережил 12 сердечных приступов и 6 инсультов.

Одом подписал контракт с Celebrity Boxing и выступит 12 июня в казино Showboat в Атлантик-Сити. Исполнительный директор не сообщил, будет ли поединок баскетболиста с другой знаменитостью выставочным или профессиональным.