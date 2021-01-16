Бывший игрок НБА Одом станет боксером
41-летний бывший чемпион НБА Ламар Одом, переживший 12 сердечных приступов после передозировки наркотиками, подписал контракт на бой с Celebrity Boxing, сообщает AS.
41-летний бывший чемпион НБА Ламар Одом, переживший 12 сердечных приступов после передозировки наркотиками, подписал контракт на бой с Celebrity Boxing, сообщает AS.
Одом известен своими достижениями как на паркете, так и за его пределами. Американец дважды выигрывал НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но большую известность ему принес случай, когда после двухдневной вечеринки в
Одом подписал контракт с Celebrity Boxing и выступит 12 июня в казино Showboat в
Ламар Одом завершил карьеру в НБА в 2013 году, сыграл в «Басконии» в 2014 году два матча, а последним спортивным мероприятием для него стало участие в лиге репера Ice Cube BIG3.